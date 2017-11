Fachowy montaż drzwi zewnętrznych. Zobacz, jak zamontować drzwi wejściowe

Prawidłowo zamontowane drzwi zewnętrzne gwarantują domownikom bezpieczeństwo oraz komfort akustyczny i cieplny. Montaż drzwi zewnętrznych nie jest skomplikowany, ale poszczególne czynności powinny być wykonane starannie, z uwzględnieniem wskazówek i instrukcji producenta drzwi. Każde niedopatrzenie może spowodować powstawanie mostków termicznych lub problemy z otwieraniem i zamykaniem drzwi zewnętrznych. Chcesz wymienić stare drzwi wejściowe? Nic prostszego! A jednak popełnia się przy tym wiele błędów. Oto podstawowe informacje na temat tego, jak dobrać i zamocować nowe drzwi zewnętrzne.

Najlepiej, jeśli montaż drzwi wejściowych zlecimy ekipie autoryzowanej przez producenta drzwi. Jeżeli sami podejmiemy się tego zadania, trzeba mieć na uwadze, iż możemy w ten sposób stracić gwarancję na drzwi zewnętrzne.

Zasady montażu drzwi zewnętrznych

Ważnym aspektem montażu drzwi zewnętrznych jest ich prawidłowe usytuowanie w ścianie. Jest to uzależnione od jej rodzaju. W innym miejscu na przekroju muru będzie osadzona ościeżnica w ścianie jedno- lub dwuwarstwowej, a jeszcze w innym w trójwarstwowej. W każdej ścianie jest odmienny rozkład temperatury, a oś symetrii przekroju ościeżnicy powinna przebiegać tam, gdzie przy temperaturze -15°C na zewnątrz w ścianie panuje temperatura 0°C. W ten sposób unikniemy przemarzania na styku ościeżnicy i muru.

W ścianie jednowarstwowej ościeżnica powinna być osadzona w połowie grubości muru. Wtedy rozkład temperatury w murze i drzwiach jest podobny.

W dwuwarstwowej ościeżnica powinna być osadzona jak najbliżej jego zewnętrznej krawędzi – zewnętrzna powierzchnia ościeżnicy powinna się znaleźć na granicy warstwy nośnej i ocieplenia. Przy takim usytuowaniu drzwi w czasie ocieplania budynku część ościeżnicy jest przykrywana warstwą materiału termoizolacyjnego i tynkiem.

W ścianie trójwarstwowej zaś ościeżnica powinna być umiejscowiona w warstwie izolacji termicznej. Jednak tak szczególne miejsce montażu drzwi wymaga specjalnej technologii, gdyż ich osadzenie za pomocą kołków rozporowych lub kotew w warstwie izolacji termicznej nie jest możliwe. Jeżeli drzwi montuje się w gotowym otworze, należy przyspawać do ościeżnicy płaskowniki, a następnie przymocować je kołkami rozporowymi do warstwy konstrukcyjnej muru. Jeśli drzwi montujemy podczas budowy, ościeżnicę mocujemy do kształtownika z materiałem termoizolacyjnym, do którego z dwóch stron przyspawane są pręty lub płaskowniki pełniące funkcję kotew wmurowanych w ścianę.

Ważne jest też, kiedy będą montowane drzwi zewnętrzne. Jeżeli w trakcie wznoszenia ściany – kotwy, które będą trwale połączone z ościeżnicą, wmurowuje się w trakcie budowy. Najczęściej jednak drzwi zewnętrzne montuje się w wybudowanym domu – ościeżnicę mocuje się wówczas na dyble.

Zobacz też:

Najrzadziej stosowanym sposobem montażu drzwi w ścianie trójwarstwowej jest mocowanie do warstwy konstrukcyjnej muru. Należy wtedy wykonać w otworze drzwiowym węgarek grubości 3 cm wykonany z materiału izolacji termicznej i elewacji, który będzie przykrywał część ościeżnicy, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się mostków cieplnych.

Montaż drzwi zewnętrznych: osadzanie ościeżnicy

Skoro wiemy gdzie, powinniśmy jeszcze dowiedzieć się, jak montowane są drzwi. Stosowane są trzy metody osadzania ościeżnicy w murze.

Najbardziej trwała polega na wykorzystaniu kotew przymocowanych na stałe do ościeżnicy i zamurowanych w trakcie wznoszenia ściany. Stosując tę metodę, musimy wybrać i kupić drzwi już w trakcie budowy domu i zabezpieczyć je po zamontowaniu przed przypadkowym uszkodzeniem.

Jednym z popularniejszych sposobów jest stabilizowanie ościeżnicy kołkami rozporowymi. Ten typ montażu przeprowadza się w gotowym otworze drzwiowym, a co za tym idzie, może być stosowany zarówno w nowym, jak również w remontowanym lub modernizowanym domu. W tym przypadku ważne jest dostosowanie użytych kołków do rodzaju muru (przedstawiciel dostawcy dokonujący pomiaru powinien zanotować informację o jego rodzaju na blankiecie zamówienia, wtedy zespół montujący może się zaopatrzyć w odpowiedni typ kołków).

Jest jeszcze jedna metoda montażu możliwa do zastosowania w budynku, gdzie były już osadzone drzwi – zamocowanie ościeżnicy na już istniejącej. Warunkiem koniecznym wykorzystania tej metody jest jednak dobra jakość i bardzo stabilne osadzenie w murze starej ościeżnicy. W przeciwnym razie mimo zastosowania wysokiej jakości drzwi nie będziemy należycie zabezpieczeni przed włamaniem.

Drzwi mogą się otwierać na zewnątrz lub do środka domu. W czasie wymiany starych drzwi zmiana sposobu otwierania nie stanowi problemu. Ważne jest tylko, żeby mieć przestrzeń, na którą będzie się otwierać skrzydło. Jeśli drzwi mają się otwierać na zewnątrz, przed wejściem powinien być wolny obszar o długości i szerokości co najmniej 1,5 m. Gdy wewnątrz jest przestronny hol, możesz wybrać drzwi otwierające się do środka domu.

Wymiana starych drzwi zewnętrznych

Długa eksploatacja drzwi sprawia, że drzwi zewnętrzne tracą na szczelności. Szpary mogą się pojawić nawet na styku ościeżnicy i ściany. Wieloletnie użytkowanie to tysiące otwarć i zamknięć, trzaskanie drzwiami itp. To, że skrzydło nie przylega do ościeżnicy na całym obwodzie, jest zwykle spowodowane jego wypaczeniem się, czyli skrzywieniem, i/lub złym wyregulowaniem drzwi. Przez miejsca, w których są nieszczelności, wieje, a kiedy na dworze jest ujemna temperatura, drzwi przemarzają. W przypadku silnych mrozów na połączeniu skrzydła z ościeżnicą może pojawić się lód. Drzwi mogą przemarzać także wtedy, gdy na przykład drewniane skrzydło ma zbyt małą grubość (około 45 mm). Jeśli stare drzwi mają metalową ościeżnicą, która jest zimna, powstaje mostek termiczny. Bywało, że w czasie montażu wypełniano ją zaprawą, co jeszcze pogarszało jej termoizolacyjność. Dziś możemy kupić drzwi cieplejsze. Znane są też sposoby ciepłego i szczelnego ich zamontowania. Bardzo ważnym kryterium jest również estetyka. Wzornictwo sprzed wielu lat nie pasuje do świata, który nas teraz otacza.

Drzwi zewnętrzne o typowych wymiarach są tańsze. Jest to najczęściej 90 cm szerokości i 200 cm wysokości tak zwanego światła przejścia, czyli przestrzeni między elementami ościeżnicy drzwiowej, przez którą przechodzisz. Drzwi o typowych wymiarach były kiedyś powszechnie stosowane w budownictwie wielorodzinnym oraz w domach jednorodzinnych, zwłaszcza tych wybudowanych przed 1990 r. Wtedy drzwi o znormalizowanych wymiarach były produkowane w państwowych fabrykach. Jeśli masz takie drzwi, nie będzie problemów z dobraniem nowych. Najlepiej szukać ich w największych fabrykach nastawionych na masowego klienta, stosujących tabelę rozmiarów. Przed laty działało także wiele warsztatów stolarskich robiących drzwi drewniane o najrozmaitszych wymiarach, które teraz będą traktowane jako nietypowe. Drzwi obecnie wykonywane na zamówienie są często droższe. Warto poszukać drzwi u różnych, także mniejszych producentów. Wielu już odeszło od tak zwanych typowych rozmiarów.

Zmiana wielkości otworu

Obecnie często wykorzystuje się grubsze ościeżnice, więc w razie potrzeby otwór drzwiowy można trochę podkuć naokoło, żeby go powiększyć. Zmniejszanie otworu drzwiowego, czyli podmurowywanie go, jest bardziej kłopotliwe, bo nowy fragment musi być stabilnie połączony z istniejącym murem. Można to bezpiecznie zrobić, gdy zamurowujemy na tyle dużą część ściany (na przykład drzwi podwójne zamieniamy na pojedyncze), żeby zastosować wzmocnienia z prętów czy kształtowników stalowych.

Pomiary: montaż drzwi

Otwór drzwiowy mierzy montażysta z firmy, w której kupujesz drzwi. Muszą być one mniejsze niż otwór, w którym są montowane. Najczęściej są węższe o 30 mm i niższe o 15 mm niż otwór po starych drzwiach. Jednak zwykle otwór mierzy się, gdy stare drzwi są jeszcze na miejscu. Zdarza się, że montażysta ma wątpliwości co do luzu między ścianą a drzwiami i konieczne jest podkucie tynku lub oderwanie listwy wykończeniowej, żeby mieć pewność, gdzie zaczyna się mur. Jeśli chcesz sam zmierzyć otwór drzwiowy, sprawdź szerokość i wysokość starych drzwi, tak jak wystają ze ściany (czyli z ościeżnicą), i od każdego z pomiarów odejmij 10 mm. Nie polecamy tego sposobu, ale można tak zrobić, żeby się zorientować, jakich wymiarów szukamy, i wstępnie zebrać ofertę.