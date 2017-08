Eleganckie, bezpieczne i ciepłe drzwi metalowe do domu

Zbliżając się do zamknięcia stanu surowego stajemy przed wyborem, jakie drzwi wejściowe wybrać. Drzwi zewnętrzne będą wizytówką naszego domu na wiele lat. Powinny komponować się ze stolarką okienną, bramą garażową, wyglądem elewacji i dachu, aby tworzyć spójną całość dopasowaną do stylu domu z ogrodem. Oprócz aspektów estetycznych drzwi powinny być solidne i funkcjonalne, zapewniać nam poczucie bezpieczeństwa, ale także niezmiernie ważnym kryterium branym pod uwagę przy wyborze stolarki drzwiowej jest energooszczędność. W przypadku drzwi do domów istotnym parametrem charakteryzującym ich termoizolacyjność jest współczynnik przenikania ciepła (U d ). Pokazuje on ile ciepła przeniknie przez drzwi i jakie mogą być straty energii cieplnej. Wartość U d zależy od typu i grubości materiału, z którego wyprodukowano drzwi. Ważne jest również, aby drzwi zewnętrzne miały stabilną konstrukcję i szczelnie przylegały do ościeżnicy. Pamiętajmy, że mocne i sztywne drzwi będą odporniejsze na paczenie się.

Wybór drzwi zewnętrznych - drzwi metalowe, drewniane czy z PCV

Na rynku znajdziemy dużą ofertę drzwi metalowych, drewnianych i PCV, które spełnią przynajmniej część z naszych oczekiwań. Ciepłe drzwi drewniane, tak jak PCV i metalowe wypełniane są przekładką z materiału izolacyjnego np. pianką poliuretanową. Pomimo tego, aby zakupić energooszczędne drzwi drewniane (0,7-0,9 W/m2K) musimy liczyć się z ich dużą wagą i sporą grubością - nawet 10 cm. Drzwi wejściowe z PCV muszą być wzmocnione zarówno w ramie jak i ościeżnicy kształtownikami ze stali lub tworzywa sztucznego, aby spełniać wymagania dla solidnej i bezpiecznej konstrukcji. Wnętrze wypełnione jest najczęściej pianką poliuretanową, styropianem lub wełną. Dobre drzwi z PCV osiągają współczynnik U d w okolicach 0,8 W/m2K przy grubości 8,6 cm.

Warto wiedzieć:

Współczynnik U d drzwi metalowych osiąga wartość nawet 0,77 W/m2K w przypadku drzwi pasywnych przy grubości 7,5 cm. Drzwi stalowe są mocne i odporne na uszkodzenia, a także względnie łatwo uzyskują wysoką klasę w dziedzinie odporności na włamanie.

Co wyróżnia zewnętrze drzwi metalowe GERDA NTT?

Drzwi metalowe do domów GERDA NTT spełniają normy energooszczędności obowiązujące w Polsce od stycznia 2017 r. Według przepisów, dla drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, współczynnik nie powinien być większy niż 1,5 W/m2K. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz stalowo-drewnianych i aluminiowych ościeżnic GERDA dostosowała już swoje produkty do wymagań, które wejdą w życie w 2021 roku osiągając współczynnik przenikania ciepła niższy niż 1,3 W/m2K.

W zależności od zastosowanych komponentów GERDA oferuje drzwi do domów o różnych współczynnikach izolacyjności:

Drzwi pasywne NTT 75 – zapewniają maksymalne zabezpieczenie wnętrza przed utratą ciepła, co przekłada się na obniżenie kosztów ogrzewania. W zależności od zastosowanej ościeżnicy charakteryzuje je współczynnik przenikania ciepła od 0,77 do 0,93 W/m2K.

Drzwi energooszczędne NTT60 - mają współczynnik od 0,87 W/m2K w przypadku zastosowania ościeżnicy ALUTHERM - ciepłej ościeżnicy aluminiowej z wypełnieniem komory termicznej i uszczelką oraz 1,0 W/m2K przy zastosowaniu ościeżnicy DUOTHERM - ciepłej ościeżnicy stalowo-drewnianej z perforacją termiczną i uszczelką.

Drzwi izolacyjne NTT50 - to współczynnik 1,2 W/m2K. Zastosowano w nich ościeżnicę stalową PERFOTHERM® z perforacją termiczną, uszczelką wraz z trzema (do wyboru) rodzajami progów - stalowym z uszczelką PVC, drewnianym z uszczelką i podprożem PVC, aluminiowym z uszczelką i podprożem.

Drzwi zewnętrzne: odporność na włamanie

Drzwi antywłamaniowe to już standard w nowych domach jednorodzinnych. Mają one specjalną konstrukcję chroniącą przed wyważeniem i wycięciem otworu w skrzydle. Drzwi do domów GERDA standardowo wyposażone są w dwa zamki z wielopunktowym systemem ryglowania. Ważnym elementem są bolce antywyważeniowe, które zabezpieczają przed wyważeniem skrzydła lub zdjęciem drzwi z zawiasów. Drzwi metalowe GERDA NTT przechodzą badania odporności na włamanie i legitymują się klasami odporności na włamanie od RC2 do RC3.

Profesjonalny montaż drzwi metalowych

Zakup solidnych drzwi metalowych to połowa sukcesu. Nie mniej ważny jest fachowy montaż, przeprowadzony przez certyfikowaną ekipę GERDA. Dzięki temu inwestor ma zagwarantowane przez producenta przedłużenie gwarancji na drzwi NTT do 36 miesięcy. Ważne jest też zarejestrowanie produktu na stronie gerda.pl oraz wykonanie przeglądu między 18. a 24. miesiącem użytkowania drzwi.

Wygląd zewnętrznych drzwi metalowych ma duże znaczenie

Drzwi to wizytówka domu – patrzymy na nie każdego dnia, są widoczne z daleka, przy drzwiach witamy gości, dlatego też ich styl i jakość powinny być bez zarzutu.

Drzwi do domów Gerda NTT są oferowane w czterech liniach wzorniczych: