Inteligentne drzwi i bramy garażowe z systemem BiSecur firmy Hörmann

Indywidualne scenariusze

Inteligentny dom odpowiada na potrzeby swoich mieszkańców. Zna ich upodobania, preferencje, przyzwyczajenia. Aplikacja BiSecur firmy Hörmann umożliwia tworzenie takich indywidualnych scenariuszy. Jest to szczególnie przydatne w często powtarzających się sytuacjach, takich jak codzienny powrót do domu. Uruchomienie jednego przycisku umożliwia bowiem automatyczne wykonanie określonych operacji zawsze w tej samej kolejności, bez konieczności wydawania pojedynczych poleceń. Można wtedy np. otwierać lub zamykać równocześnie bramę garażową i wjazdową, sterować drzwiami wejściowymi i oświetleniem podjazdu. Z aplikacji może korzystać dziewięciu użytkowników, którym - w zależności od potrzeb i stopnia zaufania - możemy dać różne uprawnienia.

Bezpieczny system

Komfort domu inteligentnego stworzonego przez firmę Hörmann to także poczucie zapewnianego przez system pełnego bezpieczeństwa. Napędy z dwukierunkowym sterowaniem radiowym BiSecur wykorzystują bowiem - znaną z bankowości elektronicznej - technologię 128 bitów. Gwarantuje ona stuprocentowe zabezpieczenie sygnału przekazywanego z pilota do napędu i z napędu do pilota, maksymalną jego ochronę przed skopiowaniem przez złodzieja. Możemy więc mieć pewność, że nikt niepowołany nie przechwyci kodu i nie dostanie się do naszego domu czy garażu. Prawdziwy komfort daje też możliwość sprawdzenia w każdej chwili, a z bramką Gateway BiSecur - także w każdym miejscu - czy brama lub np. drzwi wejściowe zostały zamknięte. W razie konieczności można to uczynić jednym przyciskiem.