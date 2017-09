Czy brama garażowa powinna być ciepła? Na co zwrócić uwagę przed kupnem energooszczędnej bramy segmentowej?

Garaż wolno stojący – nie musi być ciepły

W przypadku garażu wolno stojącego nie musimy dbać o energooszczędność bramy. Niska temperatura w garażu nie wpływa w żaden sposób na dom, a nasze auto i tak będzie miało duże lepsze warunki niż podczas postoju na powietrzu. Jest to natomiast niewygodne rozwiązanie, ponieważ przy każdym przejściu między domem a garażem, trzeba wychodzić na zewnątrz. Najbardziej uciążliwe jest to jesienią i zimą, kiedy pada deszcz lub śnieg, a my musimy np. wnieść zakupy do domu.

Garaż nieogrzewany – ciepła brama nie zaszkodzi

Jeśli planujemy zbudować garaż w bryle budynku, ale nie chcemy go ogrzewać, powinniśmy potraktować go jako dodatkowy obiekt dostawiony do domu. Oznacza to tyle, że trzeba zadbać o dobrą izolację termiczną ściany, do której dostawiamy garaż oraz o wysokiej klasy drzwi z domu do garażu. Kwestia jakości bramy garażowej jest wtedy otwarta, ale oczywiste jest, że jeśli w garażu będzie cieplej, to zużyjemy mniej energii na ogrzanie reszty domu. Ze względów ekonomicznych powinniśmy zatem zamontować bramę o wysokiej izolacyjności.

Garaż ogrzewany – konieczna izolacja najwyższej klasy

Jeśli z pewnych powodów decydujemy się ogrzewać garaż (np. chcemy w nim urządzić swój mały warsztat albo siłownię), obowiązkowo musimy zadbać o jego jak najlepszą termoizolację. Aby nie przepłacać za ogrzewanie, powinniśmy wykonać okna i ściany tak, jak w całym domu. Niestety, największym źródłem ucieczki ciepła i zarazem najtrudniejszym do uszczelnienia, jest brama garażowa.