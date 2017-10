Bezpieczny Dom

Każdy w swoim domu chce się czuć bezpiecznie. To potrzeba naturalna i oczywista. Nie można jednak rozpatrywać bezpieczeństwa tylko w kategoriach zabezpieczeń przed potencjalnymi włamywaczami i złodziejami. To szeroki zakres działań, którego początek powinien mieć miejsce już na etapie wybierania lokalizacji domu. Kolejny to wybór architektury budynku, która będzie służyła bezpieczeństwu. Im bardziej rozczłonkowana bryła, im większa działka z dużą liczbą dorodnej roślinności, im mniej domów w sąsiedztwie – tym więcej punktów, przez które można się do domu niepostrzeżenie przedostać. Nie można też zapomnieć o takim budowaniu domu oraz instalacjach w nim istniejących, które zagwarantują bezpieczeństwo pożarowe oraz w razie awarii jakiegoś systemu zapobiegną poważnym stratom.

Następnym etapem powinien być dobór dobrych zabezpieczeń mechanicznych, czyli antywłamaniowych okien, drzwi, bram garażowych, instalacja domofonu lub wideodomofonu. Ważny jest też alarm i monitoring. Chronią dom, gdy nas w nim nie ma, a także wtedy, kiedy śpimy. Nic nam po możliwości sprawdzenia z krańca świata, czy nikt nie kręci się po działce, jeśli nie będzie komu zareagować, gdyby rzeczywiście ktoś sprawdzał, jak dobre mamy okna.

I jeszcze jedna ważna kwestia, o której nie można zapomnieć, to zdrowy klimat. Co zrobić, by dom był bezpieczny do mieszkania, ale też sprzyjał naszemu zdrowiu? Przeczytaj w naszym poradniku.

