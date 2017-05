Sprawdzone rozwiązanie – termoizolacja na krokwiach

Montaż płyt wykonuje się za pomocą specjalnych wkrętów systemowych Bauder Spezialschraube, które zapewniają solidne mocowanie.

Różnorodność płyt BauderPIR daje możliwość zamontowania trzech lub więcej warstw w jednym cyklu roboczym.

Spodnia warstwa kryjąca spełnia funkcje paroizolacji. Na stronie wierzchniej znajduje się warstwa kryjąca z zachodzącym zakładem, którą może być również papa polimerobitumiczna i która służy jako dodatkowa warstwa odprowadzająca wodę. Stanowi to podkład klejony zgodny z wytycznymi. Warstwę środkową stanowi zabezpieczona warstwa z wydajnego materiału termoizolacyjnego, jakim jest poliuretan.

BauderPIR na deskowaniu - estetyczne rozwiązanie

Termoizolacja na krokwiach jest nie tylko najbardziej skuteczną metodą termoizolacji. Jest ona również opłacalna i zapewnia estetyczny efekt wizualny. Deskowanie znajdujące się na krokwiach może stanowić efektowny element wykończenia wnętrza. Dodatkową zaletą jest oszczędność kosztownego materiału, gdyż wysokość krokwi nie musi być dostosowana do grubości warstwy termoizolacyjnej, lecz wystarczy gdy jej grubość dostosowana będzie tylko do podtrzymania konstrukcji. Dotyczy to zarówno starego jak i nowego budownictwa.

Prosta termoizolacja – również bez deskowania

BauderPIR nadaje się bardzo dobrze do montażu jako termoizolacja na krokwiach. Dzięki połączeniu na pióro i wpust płyty tworzą szczelną samonośną warstwę termoizolacji.