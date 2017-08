Nowe pokrycie dachowe. Zadbaj o funkcjonalność dachu

Postaw na kompletny system dachowy

Rozwiązania dodatkowe mają też duży wpływ na łatwość montażu pokrycia i bezpieczeństwo podczas późniejszego korzystania z niego. Dachówki przelotowe są przydatne przy podłączaniu do konstrukcji nośnej dachu przewodów instalacji solarnej czy masztów antenowych – dzięki nim można bezinwazyjnie przeciągnąć przez połać dachową wszystkie niezbędne kable. Aby w pełni wykorzystać potencjał dachówki ceramicznej, konieczne jest użycie dachówek funkcyjnych, będących uzupełnieniem każdego jej typu i modelu. Mowa tu na przykład o dachówce bocznej, wentylacyjnej czy połówkowej, które służą m.in. do pokrycia bocznych krawędzi dachu. Pomocne są także akcesoria ułatwiające pracę kominiarzom, dekarzom, a także użytkownikom domów, gdy konieczne jest np. wyregulowanie anteny satelitarnej. Stopnie i ławy kominiarskie, pomost ze stopniami, rozwiązania przeciwśnieżne czy drabina aluminiowa to tylko niektóre z usprawnień proponowanych przez firmę CREATON. – Akcesoriami wspierającymi pracę dekarzy są m.in. klamry do dachówek, zapewniające skuteczne i trwałe mocowanie dachówek do łaty. Montaż odbywa się na zasadzie kilku prostych czynności, dzięki czemu czas ułożenia dachówek na połaci jest zdecydowanie krótszy, a samo wykonanie zyskuje na precyzji – wyjaśnia Wojciech Karapyta.