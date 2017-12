Mechaniczny wyciąg spalin - wsparcie dla komina. Wyciąg kominowy: dobór i instalacja

Wyciąg kominowy, czyli wentylator na kominie

W sprzedaży są wyciągi kominowe przeznaczone do współpracy z różnymi urządzeniami grzewczymi, zarówno na gaz, olej opałowy, jak i na paliwa stałe. Pozwalają one na kontrolę podciśnienia na całej długości przewodu kominowego.

Najbardziej popularne są wyciągi do kominów odprowadzających dym z kominków i wolno stojących pieców kominkowych na drewno (kóz). Dostępne modele wyciągów umożliwiają stosowanie ich do kominków z otworem paleniska o powierzchni przekroju do 12 000 cm2, współpracujących z kominami o średnicy do 300 mm.

Wyciąg kominowy to rodzaj wentylatora, dzięki któremu można wytworzyć odpowiedni ciąg w kominie, co daje użytkownikowi gwarancję, że dym nie będzie się wydostawał do wnętrza domu.

Główną funkcją wyciągu jest zapewnienie optymalnego ciągu kominowego w każdej fazie palenia, niezależnie od warunków pogodowych czy też lokalizacji domu oraz wylotu komina na dachu.

Podstawowym elementem wyciągu jest elektryczny silnik o specjalnej konstrukcji wytrzymały na wysoką temperaturę i wilgoć (wyciągi są umieszczone na zewnątrz, więc muszą być odporne na opady atmosferyczne). Jest osadzony w obudowie chroniącej go przed spalinami. Silniki stosowane w wyciągach kominowych są przystosowane do pracy ciągłej w temperaturze do 250°C oraz w warunkach zapylenia. Mają specjalne zamknięte łożyska kulkowe ze smarowaniem, dzięki czemu nie wymagają prac konserwacyjnych.

Obudowa wyciągu kominowego musi być z materiału odpornego na korozję. Jest skonstruowana w taki sposób (zwykle uchylana na zawiasach), aby czynności serwisowe i czyszczenie były stosunkowo łatwe i możliwe bez demontażu urządzenia z komina.

Silnik typowego wyciągu kominowego do kominka lub kozy na drewno ma przy maksymalnych obrotach (na przykład podczas fazy rozpalania) moc 60 W (odpowiednik typowej żarówki).

Jaki dobrać wyciąg kominowy?

Dobór odpowiedniego typu wyciągu kominowego należy powierzyć specjalistom. Podstawą wyboru urządzenia – jego konstrukcji i wydajności – są między innymi: rodzaj kominka/pieca (otwarty, z zamkniętą komorą spalania, z wkładem z podnoszonymi drzwiczkami), moc nominalna kominka/pieca w kilowatach,wymagany ciąg, kształt króćca wylotu dymu, jego wymiary lub średnica, wymiary paleniska oraz sposób jego otwarcia, wysokość istniejącego komina od króćca do wejścia rury dymowej do komina (h) oraz długość rury dymowej od króćca do wejścia do komina (l) i kąt wejścia rury dymowej do komina (a), całkowita wysokość komina, jego usytuowanie (wewnątrz czy na zewnątrz budynku), materiał, z jakiego jest wykonany, oraz liczba załamań.