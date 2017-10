Krycie dachówką ceramiczną. Kosz, okap, kalenica - trudne miejsca na dachu

Kalenice dachowe

Element typowy dla każdego dachu, wyłączywszy rzadkie dachy stożkowe. Kalenica znajduje się na górze dachu, u zbiegu dwóch połaci. Do jej wykańczania służą specjalne, rynienkowate dachówki czyli gąsiory. Przytwierdza się je klamrami do drewnianej łaty kalenicowej. Łatę przykręca się najpierw do specjalnych, metalowych uchwytów, mocowanych wcześniej do krokwi. Uchwyty te trzeba starannie wypoziomować. Od góry na łacie układa się elastyczną taśmę wentylacyjną z aluminium i ołowiu, dokładnie przyklejając jej krawędzie do dachówek. Gąsiory mocuje się za pomocą blaszanych klamer przykręcanych do łaty kalenicowej. Wzdłuż kalenicy znajduje się wylot z jednej lub dwóch przestrzeni służących do wentylacji połaci. Wentylacja może odbywać się poprzez szczelinę ukrytą pod gąsiorami i zabezpieczoną taśmą kalenicową lub przez dachówki wentylacyjne, zlokalizowane w pobliżu kalenicy.