Klinkier na kominie. Wykończenie płytkami klinkierowymi lub obudowa z klinkieru

Klinkierowa obudowa

Obudowę pionu kominowego murować powinno się z pełnych cegieł klinkierowych. Nie trzeba przy tym dodawać, że użyta zaprawa powinna zawierać tras zamiast wapna. Pozwoli to uniknąć białych wykwitów na powierzchni muru. Istnieje możliwość zastosowania zaprawy do jednoczesnego murowania i spoinowania. W takim przypadku zaprawę nanosi się na całą powierzchnię cegieł, a spoiny kształtuje przed jej związaniem. Gdy zaś zdecydujesz się na zastosowanie specjalnej zaprawy do spoinowania, przy murowaniu należy pozostawić spoinę cofniętą o 1-2 cm, która zostanie wypełniona w trakcie spoinowania. W przypadku gdy resztki zaprawy wyjdą ze spoin, należy je jak najszybciej usunąć. Tuż po stężeniu zaprawy spoiny wyrównuje się kielnią spoinówką. Chcąc wykonać murowaną obudowę komina systemowego, w którym przewód biegnie wewnątrz pionu ze specjalnych pustaków, trzeba zakupić specjalna konsolę. Na niej będą opierane cegły klinkierowe. Konsola taka pełnić więc będzie w pewnym sensie funkcję fundamentu. Można też obmurować obudowę od poziomu stropu na poddaszu. Zaleca się jednak, aby wysokość takiej klinkierowej obmurówki, ze względu na jej duży ciężar, nie przekraczała 3 metrów. Ceglana obudowa powinna być też zakotwiona do ścian komina. Stosuje się tu kotwy ze stali nierdzewnej. Zwykle wystarcza zastosowanie 5 kotew na m2 w rozstawie poziomym co 50 cm i pionowym co 40-45 cm, w taki sposób aby mijały się one między sobą. Głębokość zakotwienia nie powinna być mniejsza niż 4 cm.