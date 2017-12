Jakie rynny wybrać? System rynnowy bez tajemnic: wideo

Jak dobrać system rynnowy?

Żeby wiedzieć, ile i jakie rynny oraz rury spustowe musisz kupić, należy określić efektywną powierzchnię dachu (EPD). Wzór do jej obliczania to: (1/2H + W) . L. H oznacza wysokość połaci dachu mierzoną w pionie, W – odległość od narożnika do kalenicy, ale w poziomie, czyli stanowiącą rzut poziomy długości krokwi, a L to długość dachu. Jeśli masz mały dach (o powierzchni mniejszej niż 50 m2), powinienieś kupić rynny o średnicy 100 mm i rury spustowe 75-80 mm. Do dachu średniego – o powierzchni 50-100 m2 – stosuje się rynny o średnicy 125 mm i rury o średnicy 90 mm. Na dużych dachach (większych niż 100 m2) montuje sie orynnowanie o średnicy 150 lub 190 mm oraz rury spustowe 110-120 mm. Wybrane wymiary należy nieco powiększyć, jeżeli dach jest bardzo stromy. Dobór rur spustowych zależy też od ich ustawienia wokół domu. Jedna rura może odprowadzać wodę z okapu o długości 12 m. Ale jeśli na długiej ścianie ustawisz dwie rury, będą one odprowadzać wodę z mniejszej powierzchni dachu, co pozwala na zmniejszenie ich przekroju.

Jakie wybrać rynny: wideo

Ekspert firmy Galeco podpowiada jakie wybrać rynny. Na co zwrócić uwagę przy zakupie sytemu rynnowego.