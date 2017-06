Jak wybrać najlepsze okna dachowe?

Zamontowanie okien w dachu to najprostszy sposób oświetlenia pomieszczeń na poddaszu. Przed rozpoczęciem remontu sami decydujemy, jakie okna i gdzie będą umieszczone. Podobnie, gdy zamawiamy projekt indywidualny. Kiedy kupujemy projekt gotowy, wymiary i rozmieszczenie okien są już ustalone, ale zmiana ich wielkości, o ile nie wymaga ingerencji w więźbę, jest dopuszczalna nawet bez zgody architekta. W praktyce konkretny model i typ okien wybieramy sami. Dotyczy to także akcesoriów.

Wielkość i wysokość

Dobór i rozmieszczenie okien dachowych nie jest prostą sprawą, więc inwestorzy miewają z tym często kłopoty. Trzeba tu pogodzić kilka interesów – nasłonecznienie, widok, wygodę obsługi i bezpieczeństwo użytkowania. Żeby okno dachowe zagwarantowało dobry widok, powinno być usytuowane na takiej wysokości, aby można było wygodnie przez nie patrzeć, nie tylko stojąc, ale też siedząc. Gdy znajdzie się zbyt wysoko względem podłogi, będziemy widzieć jedynie czubki drzew i niebo. Jeśli za nisko – zmusi nas do schylania się. Optymalna wysokość to około 120 cm od podłogi. Górna krawędź powinna natomiast wypaść mniej więcej na wysokości 200 cm. Czasem, aby spełnić te warunki, trzeba kupić większe okno. Jeżeli bowiem dach ma niewielki kąt nachylenia, a standardowe okno 78 x 118 cm zostanie zamontowane na odpowiedniej wysokości nad podłogą, to jego górna krawędź może wypaść poniżej linii wzroku stojącej osoby. Nie jest to wygodne ani przyjemne, dlatego w takiej sytuacji należy wybrać okno dłuższe (na przykład 140 cm) lub zdecydować się na pionowy zestaw dwóch okien. Warto pamiętać, że dwa, nawet mniejsze okna lepiej oświetlą pokój niż jedno duże. Najlepsze nasłonecznienie osiągniemy, jeśli umieścimy po dwa okna w przeciwległych połaciach dachu.

Jak obsługiwać okna dachowe

Korzystamy w tym celu z klamki lub specjalnego uchwytu przymocowanego do skrzydła.Klamka może być zamocowana w dolnej albo górnej części skrzydła. Gdy okno chcemy umieścić nisko, wówczas lepiej, żeby klamka była u góry. Odwrotnie – kiedy okno zamierzamy zainstalować wysoko. Z ręcznym otwieraniem zazwyczaj nie ma kłopotów, dopóki okno jest na zwykłej wysokości. Jeśli będzie zamontowane sporo ponad poziomem podłogi, nie dosięgniemy do niego. Wtedy pozostaje używanie specjalnego długiego drążka albo zainstalowanie napędu elektrycznego, który sam będzie poruszał skrzydłem. Napęd jest niezbędny w miejscach, gdzie dostęp do okien jest wyjątkowo trudny, na przykład kiedy są zamontowane nad klatką schodową. Najwygodniejsze do mycia są okna obrotowe i uchylno-obrotowe. Zapewniają łatwy dostęp do szyb, z obu stron skrzydła, czego nie można powiedzieć o oknach uchylno-wysokoosiowych oraz przesuwnych. Jeżeli chcemy uniknąć zbyt częstego mycia, zamówmy okna z szybami, które mają od zewnątrz tak zwaną powłokę samoczyszczącą lub łatwo zmywalną. Brud słabiej do nich przywiera, więc może go spłukiwać deszcz.