Jak się układa dach z blachy na rąbek stojący. WIDEO

Pokazujemy, jak układa się nowoczesny dach z blachy na rąbek stojący Ruukki Classic Silence. Ważne jest precyzyjne wypoziomowanie dachu. Panele przygotowane na wymiar łączy się na klik. Wkręty mocowane są tak, by pozostał luz potrzebny do pracy blachy. Elementy systemowe to także bariery przeciwśniegowe i ławy kominiarskie. Całość? Zobaczcie sami.