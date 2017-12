Jak kupować pokrycie dachowe? Zwróć uwagę na gwarancję

Przestudiuj warunki gwarancji

Na dachówki ceramiczne udzielane jest od 10 do 50 lat gwarancji. Czego jednak taka gwarancja dotyczy? Przede wszystkim obejmuje uszkodzenia dachówek spowodowane działaniem niskiej temperatury. Wymianie podlegają też dachówki, które nie spełniają wymagań stawianych przez normę (obowiązującą w dniu zakupu). Niestety wymiana nie dotyczy dachówek uszkodzonych mechanicznie. W umowach gwarancyjnych zazwyczaj nie ma słowa o tym, jak firma ustosunkuje się do zaobserwowanych różnic odcieni dachówek pochodzących z jednej partii.

Dachówka a blacha

W przypadku pokryć z blachy, krótszy okres ochrony dotyczy powłoki, ale jak wynika z umowy gwarancyjnej, nie odnosi się to do zmian jej barwy. 50 lat, bo takim czasem chętnie kuszą producenci, odnosi się natomiast wyłącznie do perforacji powstałych w efekcie korozji. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest konieczność dokonywania okresowych przeglądów, na zasadach ustalonych przez producenta takiego pokrycia. Co więcej, korozja powierzchniowa nie mieści się w zakresie tego zapisu, bo nie przechodzi przecież na wylot. Innym problemem, z którym mogą się zetknąć nabywcy pokryć blaszanych jest wzmianka w umowie gwarancyjnej, zgodnie z którą nie obowiązuje ona, jeżeli dom położony jest na obszarze silnych zanieczyszczeń powietrza lub tuż nad morzem (zasolenie powietrza). Są to bowiem, w rozumieniu producentów, środowiska silnie agresywne. To nie wszystko. Środowiskiem niebezpiecznym dla blachy może być nawet więźba dachowa zabezpieczona impregnatem, bo jest to środek powodujący korozję. Niebezpieczne okazują się również popioły, spaliny (komin jest prawie na każdym dachu), pył cementowy, zaprawy klejowe na bazie cementu, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego (gdy w okolicy mieszkają gołębie - nie do uniknięcia). W przypadku dachówek ceramicznych lub cementowych nie ma z tym problemu. One przecież nie korodują.

Przykładów jest więcej, ale wniosek jeden – 50 lat świetnie wygląda w materiałach promocyjnych, ale w praktyce bardzo trudno z takiej gwarancji skorzystać. Warto też mieć świadomość, że nawet producenci surowca, z którego powstają popularne blachodachówki, czyli blachy powlekanej, nie dają na nią aż takiej gwarancji. Zazwyczaj sięga ona 30 lat.