Dachówki bitumiczne z posypką. Gonty bitumiczne montaż, ceny, kolory

Jak w skrócie scharakteryzować gonty bitumiczne? To kawałki najlepszej jakościowo papy bitumicznej z rdzeniem z włókna szklanego, ozdobione z wierzchu kolorową posypką lub folią metalową, mające fabrycznie nadany kształt imitujący kilka naturalnych drewnianych gontów, płytek łupku lub płaskich dachówek. Arkusze gontów bitumicznych mocuje się do dachu, na którym jest zrobione sztywne poszycie. Po ułożeniu połacie wyglądają, jakby zostały pokryte dachówką karpiówką, płaskimi gontami, łupkiem, płytkami tytanowo-cynkowymi lub miedzią.

Gonty bitumiczne pasują zarówno do domów o elewacji drewnianej, murowanej, jak i otynkowanej. To pokrycie dachowe jest stosunkowo lekkie i nie obciąża zanadto konstrukcji dachu. Montaż gontów bitumicznych jest prosty i nie wymaga skomplikowanych narzędzi. Gonty dorównują trwałością innym pokryciom, pod warunkiem że zostaną ułożone zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Gonty bitumiczne: pokrycie z papy

Dachówki bitumiczne zwane również gontami bitumicznymi to nic innego jak kolorowa papa nowej generacji pocięta w pasy z wykrojonymi wzorami bardziej lub mniej przypominającymi kształtem klasyczną dachówkę. Gonty bitumiczne są lekkie, dzięki czemu nadają się na większość konstrukcji dachowych, nawet takich, które mają spadek połaci sięgający 70-80°. Dachówki bitumiczne nie obciążają zbytnio konstrukcji, tak że może być ona wykonana z belek o mniejszym przekroju niż pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych. Gonty można układać na dachach o kącie nachylenia połaci od 11 do 90º. Są lekkie – 1 m² takiego pokrycia waży od 7 do 11 kg. Nie obciążają więc zbytnio konstrukcji dachu i nie wymagają solidnej więźby. Znakomicie nadają się do zastępowania starego pokrycia na starej konstrukcji. Ponieważ łatwo dają się wyginać, można nimi wykończyć połacie o kształcie półkolistym, na przykład dachy lukarn typu wole oczko bądź stożkowe dachy wieżyczek. Gonty można układać bezpośrednio na starych pokryciach z papy bitumicznej, pod warunkiem że są one równe i dobrze trzymają się podłoża. Gonty mają grubość od 3 do 5 mm. Gont bitumiczny dobrzy ułożony i konserwowany może zdobić dach przez 30-35, a niektóre nawet przez 50 lat (dachówki z masy bitumicznej modyfikowanej APP).