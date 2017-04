Dach dobrze wykończony. Jakie znaczenie ma podbitka dachowa?

Drewno zdecydowanie ustępuje miejsca podbitkom z PVC, a marki takie jak VOX pokazują, że materiał ten doskonale potrafi łączyć piękny wygląd, szybki montaż i walory użytkowe.

Materiał wielozadaniowy, czyli jakie znaczenie ma podbitka dachowa

Podbitka dachowa to materiał montowany pod okapem dachu. służący do wykończenia połaci dachowej. Instalacja odbywa się bezpośrednio do krokwi lub do przymocowanego do nich rusztu. Podbitka jest elementem często niedocenianym przez inwestorów na etapie prac budowlanych i remontowych, ale niezwykle istotnym ze względów funkcjonalnych oraz estetycznych. Brak podbitki dachowej negatywnie wpływa na wygląd całego budynku. Powszechną praktyką są niedokładnie wykończone krokwie, dodatkowo pomalowane zielonym impregnatem czy też widoczna membrana dachowa. Podbitka pozwala skutecznie zamaskować powyższe niedoskonałości wizualne konstrukcji dachowej. Przed materiałem tym postawione są też konkretne zadania praktyczne. Ma na celu ochronę dachu przed zniszczeniem, a także zadomowieniem się pod połacią dachową różnego rodzaju niepożądanych lokatorów, w tym przede wszystkim owadów, gryzoni i ptaków (w szczególności jaskółek). Dodatkową zaletą podbitki jest możliwość umieszczenia w niej oświetlenia, które wyeksponuje elewację budynku i rozświetli teren wokół niego.