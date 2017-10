Czy dachówka ceramiczna jest droższa od blachy dachowej? Porównanie kosztów

Dachówka ceramiczna jest idealnym pokryciem zarówno do dachów o prostym, jak i skomplikowanym kształcie, co zawdzięcza swoim niewielkim wymiarom. Można nią pokryć prosty dwuspadowy dach, a także skomplikowany dach wielospadowy z lukarnami i wolimi oczkami z niewielką stratą materiału, co jest trudne do osiągnięcia przy pokryciu z blachodachówki. Blachodachówka nadaje się do krycia dachów prostych, o nieskomplikowanych kształtach. Krycie nią dachów o skomplikowanej budowie wiąże się ze stratą materiału sięgającą nawet 40%.