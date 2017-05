Budowa dachu. Jak znaleźć rekomendowanego dekarza?

Na co zwracać uwagę szukając dobrego dekarza?

Nic tak nie świadczy o wykonywanych przez fachowca usługach, jak rekomendacje jego wcześniejszych klientów. Im więcej pozytywnych opinii ma na swoim koncie firma, tym jej wiarygodność jako solidnego partnera jest większa. Referencje dotyczące wykonanych usług powinny być dostępne zarówno na stronie internetowej firmy, jak i bezpośrednio w siedzibie firmy. O sposób pracy i wywiązywanie się ze zobowiązań możemy także bezpośrednio zapytać się innych inwestorów, którzy z danym wykonawcą mieli już do czynienia lub wybrać się na plac budowy, gdzie ekipa aktualnie pracuje i podpatrzeć jej sposób pracy.

Poszukując dobrej firmy wykonawczej, warto zwrócić uwagę na to, czy posiada własną siedzibę, numer REGON, stronę internetową. Pomimo że nie ma obowiązku posiadania własnej strony internetowej, to jednak jej stworzenie uwiarygadnia firmę w oczach potencjalnych inwestorów. To miejsce, w którym powinny znaleźć się nie tylko dane teleadresowe, ale także galeria dotychczasowych realizacji, informacja o ukończonych szkoleniach, rekomendacjach udzielonych przez producentów materiałów budowlanych, czy też referencje klientów.

Przynależność do stowarzyszeń, które dbają o rozwój umiejętności i poszerzają wiedzę o nowych technologia, poprzez organizowanie różnego rodzaju szkoleń, będzie również przemawiać na korzyść wykonawcy.

Gdzie znaleźć sprawdzonego wykonawcę?

Coraz większe znaczenie w poszukiwaniu sprawdzonych, rekomendowanych wykonawców odgrywa Internet. Inwestorzy przeczesują witryny w poszukiwaniu informacji o fachowcy zlokalizowanym najbliżej miejsca budowy, sprawdzają opinie na temat jego rzetelności, znajomości zasad budowania i weryfikują czy jest to osoba godna zaufania. Odpowiedzią na oczekiwania inwestorów poszukujących polecanych dekarzy jest serwis www.polecanydekarz.pl, stworzony przez firmę Ruukki Polska. Prosta wyszukiwarka internetowa została stworzona z myślą o inwestorach poszukujących polecanych, sprawdzonych wykonawców pokryć dachowych. To wyłącznie inwestorzy, na podstawie pisemnych uzasadnień decydują, kto, spośród wykonawców pokryć dachowych, powinien znaleźć się w serwisie www.polecanydekarz.pl

Jak działa wyszukiwarka www.polecanydekarz.pl

Na stronie www.polecanydekarz.pl znajdują się tylko ci dekarze, którzy po zakończonej pracy otrzymali od klienta pisemne uznanie swoich kwalifikacji. Po zakończonej pracy wykonawca występuje do inwestora z prośbą o potwierdzenie wykonania montażu dachu. Jeżeli klient jest zadowolony, podpisuje przedstawione polecenie. Następnie dokument powinien zostać przesłany do organizatorów programu, którzy przeprowadzają weryfikację i po uzyskaniu pozytywnego wyniku dokonują rejestracji dekarza w serwisie. Wizytówka tworzona jest podczas pierwszej pozytywnej weryfikacji, a kolejne polecenia są do niej dopisywane. Inwestor znajdzie w serwisie dane teleadresowe firmy dekarskiej. Udogodnieniem jest wyszukiwarka dekarzy, pozwalająca na znalezienie wykonawcy prowadzącego swe usługi najbliżej miejsca prowadzonej inwestycji. Inwestor ma także możliwość obejrzenia galerii zdjęć z inwestycji przeprowadzonych dla zadowolonych klientów oraz zapoznać się ze szczegółowymi ocenami wykonanych usług dekarskich. Korzystając z wyszukiwarki www.polecanydekarz.pl znalezienie polecanego dekarza jest niezmiernie łatwe i z całą pewnością pozwoli inwestorom na uniknięcie wielu trudnych sytuacji na placu budowy.