Zalety dachówek ceramicznych. Dlaczego warto wybrać pokrycie z dachówek ceramicznych?

1. Ceramiczna tradycja

Dachówka ceramiczna jest materiałem budowlanym głęboko zakorzenionym w naszej historii. Dachówka wypalana z gliny znana była już w starożytności. Nadal jest powszechnie spotykana w oryginalnej, niezabezpieczonej przed działaniem czynników zewnętrznych, postaci w krajach południowej Europy. Dziś na dachach naszych domów przeważa już dachówka angobowana lub glazurowana, której kolor możemy dobrać wedle naszego gustu. Ceramiczne pokrycie dachowe idealnie komponuje się na dachach domów w stylu tradycyjnym, zabytkowym, a także nowoczesnym.

2. Ekologiczne materiały

Dachówka ceramiczna powstaje z naturalnych surowców i stanowi ekologiczne pokrycie dachowe. Wypalana jest z gliny powleczonej ciekłą masą gliny z domieszką minerałów lub tlenków metali, w przypadku dachówek angobowanych lub rozdrobnionym szkliwem wzbogaconym dodatkami, dla dachówek glazurowanych. Wypalanie odbywa się w piecu w wysokiej temperaturze, która powoduje twardnienie i scalenie się składników.

3. Jakość na lata



Producenci udzielają gwarancji nawet na 30 lat użytkowania dachówek ceramicznych, a szacuje się, że trwałość tych wyrobów ceramicznych może wynosić 100 lat. W tym czasie powierzchnia dachu może pokryć się osadem, ale pokrycie nie powinno stracić żadnych właściwości użytkowych.

4. Izolacyjność akustyczna

Wśród lekkich materiałów dachowych powszechne jest dudnienie, rozchodzące się po poddaszu w czasie deszczu, spowodowane uderzaniem kropel o połać dachową. Podczas gdy na poddaszu nieużytkowym nie sprawia to problemu, na poddaszu użytkowym może być uciążliwe dla przebywających tam osób lub uniemożliwiać spokojny sen mieszkańcom. W przypadku dachówek ceramicznych, zjawisko to praktycznie nie zachodzi, ze względu na ich duży ciężar. Ich masa sprawia, że są świetnym izolatorem akustycznym, co docenią wszyscy miłośnicy skosów.