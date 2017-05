Pomysłowa aranżacja nowoczesnej łazienki: jakie materiały i rozwiązania są teraz modne?

Dostępność różnorodnych rozwiązań w strefie prysznica stwarza duże możliwości aranżacyjne. Nie trzeba jej architektonicznie wyodrębniać z reszty pomieszczenia. Odpływ liniowy w podłodze pozwala na rezygnację z ograniczającej przestrzeń kabiny, a umieszczenie boxu podtynkowego zmniejsza do minimum widoczne elementy armatury. Nowoczesność to przede wszystkim dążenie do maksymalnej wygody i wysokiej estetyki. W tak projektowanym prysznicu dobrze zaprezentuje się natrysk Bellis posiadający wygodną płaską rączkę z białą tarczą i błękitnymi dyszami systemu easy clean. Jest on wyposażony w transparentną mydelniczkę z płaskim dnem. Dobra jakość i ciekawy wygląd to wyznacznik eleganckich baterii z linii Veneto VerdeLine, dopełniający estetycznie całość kompozycji. Wybór baterii oszczędzającej wodę to także przejaw troski o środowisko. Komfort użytkowania uzyskany dzięki materiałom wysokiej jakości i świetny design otoczenia oparty na grze faktur i linii sprawiają, że łazienka staje się idealnym miejscem sprzyjającym regeneracji sił i relaksowi.